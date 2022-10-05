Galatasaray'ın genç yeteneği UEFA gençlik maçında yıldızlaştı

Galatasaray'ın Kırgız futbolcusu Beknaz Almazbekov, Rumen takımı Csikszereda ile oynanan karşılaşmada attığı gollerle yıldızlaştı.17 yaşındaki futbolcunun maçta attığı gol ise sosyal medyada gündem haline geldi.Beknaz, önceki günlerde Kırgız Milli Takımı'nı seçmişti. 17 yaşındaki futbolcu Ocak ayından itibaren yabancı statüsüne geçecek ve TFF'nin 14+3 (U21) kuralı kapsamında değerlendirilecek.Beknaz Almazbekov kimdir?23 Haziran 2005 doğumlu Beknaz Almazbekov, Kırgızistan doğumludur. Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray forması giymektedir. Genç oyuncu kanat ve forvet mevkilerinde oynayabilmektedir. Beknaz, Kırgız Milli Takımı'nı tercih ettiği için yabancı statüsünde sayılıyor.