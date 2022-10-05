  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,44 - 18,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Filenin Sultanları, Kanada'ya da acımadı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi

Ekleme: 5.10.2022 - 20:08 Güncelleme: 5.10.2022 - 20:20 / Editör: Ozge Selin
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın'ın sayılarıyla 25-22 önde tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, setin sonuna doğru 4 sayı (19-23) geriye düşen milli takım, Ebrar Karakurt'un kullandığı servislerden üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatarak, durumu 24-23'e getirdi. Son sayılarda hata yapmayan milliler ikinci seti 26-24 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milliler, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın'ın sayılarıyla son dakikalara kadar çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26, maçı da 3-0 kazandı.

Milliler, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 7 Ekim Cuma günü ABD ile karşılaşacak.
CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar
Önündeki evlat nöbetinin sürdüğü HDP Diyarbakır il binası mühürlendi!
OPEC grubunun petrol kararının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden hayal kırıklığına uğradı
Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu
Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali kararı
OPEC grubu petrol üretimini azaltma kararı aldı!
TSK'nın Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Bir milimetre geri adım atmak yok
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın korkusu! Türkiye'yi izlemek için 'Outpost' inşa edecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camdan izleyen CHP'li: Engin Özkoç
Ahmet Davutoğlu, Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gençler için tüm imkanlar seferber edildi
Cumhur'dan kritik zirve! Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret edecek
Erdoğan'ın anayasa çağrısı CHP'de kafaları karıştırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Anayasa teklifi ile ilgili açıklama
İETT'nin yolcu otobüsü yine yolda kaldı
Kılıçdaroğlu’na iftiradan bir tazminat daha
Apple, iPhone'larda Touch ID'yi kaldırıyor

Apple, iPhone'larda Touch ID'yi kaldırıyor

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak

Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı