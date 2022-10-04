Galatasaray'ın kupadaki rakibi belli oldu
Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi yapıldı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Kaysersipor, Giresunspor ve Hatayspor'un da rakipleri belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
İşte Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri
Çorum FK-Esenler Erokspor
Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor
Adana Demirspor-Adıyaman FK
24 Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor
Balıkesirspor-Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor
Kayserispor-Iğdır FK
Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor
Boluspor-Fethiyespor
Samsunspor-Muş 1984 Muşspor
Galatasaray-Kastamonuspor
Etmiesgut Belediyespor- 68 Aksray Belediyespor
Altay-Efeler 09 Spor FK
Rizespor-Boyabatspor 1868 Spor
Serik Belediyespor-Batman Petrol Spor
Kırklarelispor- 52 Orduspor FK
Kırşehir FK-İskenderun
Giresunspor-Amasyaspor FK
Hatayspor-Düzcespor
Manisa FK-Eyensil Belediyespor
Ankaraspor-Pazarspor
Şanlıurfaspor-Karaman FK
Yeni Malatyaspor-Ağrı 1970 Spor
Uşakspor-Gümüşhanespor
Göztepe-Karaköprü Belediyespor
Adanaspor-Orduspor 1967
Altınordu-Sapanca Gençlik Spor
Menemen FK-Bulvarspor
Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
Bucaspor-Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu
Vanspor FK-Elazığ Karakoçan
Gaziantep FK-Sarıyer
İşte Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri
Çorum FK-Esenler Erokspor
Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor
Adana Demirspor-Adıyaman FK
24 Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor
Balıkesirspor-Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor
Kayserispor-Iğdır FK
Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor
Boluspor-Fethiyespor
Samsunspor-Muş 1984 Muşspor
Galatasaray-Kastamonuspor
Etmiesgut Belediyespor- 68 Aksray Belediyespor
Altay-Efeler 09 Spor FK
Rizespor-Boyabatspor 1868 Spor
Serik Belediyespor-Batman Petrol Spor
Kırklarelispor- 52 Orduspor FK
Kırşehir FK-İskenderun
Giresunspor-Amasyaspor FK
Hatayspor-Düzcespor
Manisa FK-Eyensil Belediyespor
Ankaraspor-Pazarspor
Şanlıurfaspor-Karaman FK
Yeni Malatyaspor-Ağrı 1970 Spor
Uşakspor-Gümüşhanespor
Göztepe-Karaköprü Belediyespor
Adanaspor-Orduspor 1967
Altınordu-Sapanca Gençlik Spor
Menemen FK-Bulvarspor
Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
Bucaspor-Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu
Vanspor FK-Elazığ Karakoçan
Gaziantep FK-Sarıyer