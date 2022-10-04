Galatasaray'ın kupadaki rakibi belli oldu

Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi yapıldı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Kaysersipor, Giresunspor ve Hatayspor'un da rakipleri belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.Çorum FK-Esenler EroksporDenizlispor-Ayvalıkgücü BelediyesporAdana Demirspor-Adıyaman FK24 Erzincanspor-Belediye KütahyasporBalıkesirspor-Yeşilyurt OfsporAnkara Keçiörengücü-DiyarbekirsporKayserispor-Iğdır FKTuzlaspor-Bursa YıldırımsporBoluspor-FethiyesporSamsunspor-Muş 1984 MuşsporGalatasaray-KastamonusporEtmiesgut Belediyespor- 68 Aksray BelediyesporAltay-Efeler 09 Spor FKRizespor-Boyabatspor 1868 SporSerik Belediyespor-Batman Petrol SporKırklarelispor- 52 Orduspor FKKırşehir FK-İskenderunGiresunspor-Amasyaspor FKHatayspor-DüzcesporManisa FK-Eyensil BelediyesporAnkaraspor-PazarsporŞanlıurfaspor-Karaman FKYeni Malatyaspor-Ağrı 1970 SporUşakspor-GümüşhanesporGöztepe-Karaköprü BelediyesporAdanaspor-Orduspor 1967Altınordu-Sapanca Gençlik SporMenemen FK-BulvarsporNazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve SporBucaspor-Artvin HopasporGençlerbirliği-Niğde Anadolu FKKasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurduVanspor FK-Elazığ KarakoçanGaziantep FK-Sarıyer