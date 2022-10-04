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Beyaz Gazete
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Galatasaray'ın kupadaki rakibi belli oldu

Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi yapıldı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Kaysersipor, Giresunspor ve Hatayspor'un da rakipleri belirlendi.

Ekleme: 4.10.2022 - 15:31 Güncelleme: 4.10.2022 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

İşte Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri

Çorum FK-Esenler Erokspor

Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Adana Demirspor-Adıyaman FK

24 Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor

Balıkesirspor-Yeşilyurt Ofspor

Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor

Kayserispor-Iğdır FK

Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor

Boluspor-Fethiyespor

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Galatasaray-Kastamonuspor

Etmiesgut Belediyespor- 68 Aksray Belediyespor

Altay-Efeler 09 Spor FK

Rizespor-Boyabatspor 1868 Spor

Serik Belediyespor-Batman Petrol Spor

Kırklarelispor- 52 Orduspor FK

Kırşehir FK-İskenderun

Giresunspor-Amasyaspor FK

Hatayspor-Düzcespor

Manisa FK-Eyensil Belediyespor

Ankaraspor-Pazarspor

Şanlıurfaspor-Karaman FK

Yeni Malatyaspor-Ağrı 1970 Spor

Uşakspor-Gümüşhanespor

Göztepe-Karaköprü Belediyespor

Adanaspor-Orduspor 1967

Altınordu-Sapanca Gençlik Spor

Menemen FK-Bulvarspor

Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Bucaspor-Artvin Hopaspor

Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu

Vanspor FK-Elazığ Karakoçan

Gaziantep FK-Sarıyer

Galatasaray'ın kupadaki rakibi belli oldu

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