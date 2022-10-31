UEFA'dan Trabzonspor'a ağır ceza!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için perşembe günü Ferencvaros ile kritik bir karşılaşmaya çıkan olan Trabzonspor'a, UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu'ndan kötü haber geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Maxi Gomez'e Monaco maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza verildiği duyuruldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Monaco-Trabzonspor maçının 11. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gören Maxi Gomez'e, verilen ceza açıklandı. UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, Uruguaylı oyuncuya 3 maç men cezası verdi.



Cezaya itiraz edildi



Trabzonspor, Maxi Gomez'e verilen cezanın ağır olduğunu belirterek UEFA'ya itirazda bulundu. Monaco ve Kızılyıldız maçlarında oymayan Maxi Gomez'in, itirazın kabul edilmesi durumunda grubun son maçında Ferencvaros karşısında oynama ihtimali bulunuyor. İtirazın kabul görmemesi durumunda bordo-mavili takımın uç noktasında Umut Bozok görev yapacak.



Trabzonspor, Monaco ile oynanan ilk karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti. Bordo-mavililer bu maçın rövanşını ise 4-0 kazanmıştı.