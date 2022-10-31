Jesus'un hareketi büyük tepki çekti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sakatlık sebebiyle yerde yatan İstanbulspor'lu oyuncuya müdahalesi gündem oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir görüntü ortaya çıktı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sakatlığı sebebiyle yerde yatan rakip futbolcuya tekme atıp, "Neden yatıyorsun, ayağa kalk." şeklinde serzenişte bulunduğu görüntüler sosyal medyada tepki çekti.



CEZA BEKLEYENLER ÇOĞUNLUKTA



Bazı taraftarlar Jesus'un bu hareketinin babacan bir tavırla dürtme şeklinde olduğunu savunsa da çoğunluk Portekizli hocanın ceza alması gerektiğini söyledi.



Maçın 4. hakeminin hemen yanıbaşında olan olayın hakem ve gözlemci raporlarına yansıyıp yansımadığı ise henüz bilinmiyor.



OLAYIN KAHRAMANI KONUŞTU: "BÜYÜTÜLECEK BİR DURUM YOK"



Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports muhabirlerinden Ünal Emin Canbay, yerde yatan İstanbulsporlu futbolcu İbrahim Yılmaz ile iletişime geçerek yaşanan pozisyonu sordu.



İbrahim Yılmaz, "Önemsiz bir durum,şaka yoluyla yapılan bir hareket.Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" diyerek Jesus'a gösterilen tepkileri yersiz buldu.

