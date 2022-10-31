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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli karatecileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Ekleme: 31.10.2022 - 12:13 Güncelleme: 31.10.2022 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, 'Konya'da Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda 4'ü altın, 5'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum.' ifadelerini kullandı.

Sporculara başarı dileyen Bakan Kasapoğlu,'Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.' mesajını paylaştı.
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