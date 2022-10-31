Fenerbahçe'de ayrıldı, gitti yere damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, istatistiklerde de zirvede yer alıyor. Alman devi Bayern Münih ile yer aldığı istatistik ile dikkat çeken sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan yıldızın gösterdiği performans gündem oldu.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, istatistiklerde de zirvede yer alıyor. Alman devi Bayern Münih ile yer aldığı istatistik ile dikkat çeken sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan yıldızın gösterdiği performans gündem oldu.



Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla göz dolduran Fenerbahçe, oynadığı futbolla da istatistiksel olarak birçok alanda zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin gösterdiği bu performans 1988-1989 sezonunda yaşanan 103 gollü şampiyonluk sezonunu hatırlatıyor.



AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE



Fenerbahçe, bu sezon ligde attığı 5 ve üstü attığı gol performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Kasımpaşa'yı 6-0, Alanyaspor'u 5-0, Karagümrük'ü 5-4 ve İstanbulspor'u 5-2 mağlup ederek Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5+ gol atan takımlar arasında Bayern Münih ile birlikte zirvede yer alıyor.



EN YÜKSEK GOL ORTALAMASI JESUS'TA



Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekiple birlikte Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10 ve üzeri maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu (34/11). Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 11 Süper Lig maçında 34 gol atarak lig tarihinde bu aşamalardaki 1959-1960 sezonundaki en yüksek gol sayısını tekrarladı.



BATSHUAYI ETKİSİ



Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, oynadığı futbolla ön plana çıkıyor. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla maçın açılış golünü atan oyuncu olan Belçikalı, İstanbulspor karşısında hat-trick yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Batshuayi, son olarak 2017 yılında Chelsea formasıyla Nottingham Forest karşısında hat-trick yapmıştı.



KİRALIKLAR GÖZ KAMAŞTIRIYOR



Sarı-lacivertliler bu istatistiklerle ligin zirvesinde yer alırken, bu sezon çeşitli kulüplere kiralanan futbolcular da gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.



Fenerbahçe'nin bu sezon kadro yapılanması doğrultusunda kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Tiago Çukur ve Eyüp Akcan'ın gösterdiği performanslar sarı-lacivertliler tarafından yakından takip edilip teknik heyete, futbolcular hakkında rapor veriliyor.



MERGIM BERISHA



Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Alman forvet Mergim Berisha, takımıyla ligde 7 müsabakada forma giydi. Toplamda 579 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı. Berisha, özellikle ligin 7. haftasında Augsburg'un, Bayern Münih'i 1-0 yendiği maçta attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti.



DIMITRIS PELKAS



Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, İngiltere Championship takımı Hull City'e kiralanmıştı. City formasıyla ligde 10 maçta 627 dakika forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.



MBWANA SAMATTA



Genk'e kiralanan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ise ligde henüz bekleneni veremedi. 10 müsabakada 1 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda 218 dakika sahada kaldı.



BURAK KAPACAK



Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipten Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Karagümrük formasıyla 4 maçta 44 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, attığı tek golü de Fenerbahçe karşısında buldu. Kapacak, sakatlığı sebebiyle ligin son 3 haftasında kadroda yer almadı.



TIAGO ÇUKUR



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden 19 yaşındaki Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'e kiralandı. 8 müsabakada 575 dakika top koşturan Çukur, takımı adına 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takım içerisinde en dikkat çeken oyuncular arasında bulunuyor.



EYÜP AKCAN



Kiralık olarak Zonguldak Kömürspor'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu Eyüp Akcan, bu sezon 12 müsabakada 1080 dakika süre alırken, tüm mücadelelerde 90 dakika sahada kaldı. Akcan, takımı adına 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

