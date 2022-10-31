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Başakşehir evinde kazandı, ikinci sıraya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup etti ve 2. sıraya yükseldi.

Ekleme: 31.10.2022 - 22:53 Güncelleme: 31.10.2022 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşmasına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Bertrand Traore ve Stefano Okaka'nın yerine, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Youssouf Ndayishimiye, Münir ve Keny'ye ilk 11'inde şans verdi. Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Junior Caiçara, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Münir ve Keny ilk 11'iyle çıktı.

Bitexen Giresunspor ise sahaya Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Arias, Perez, Campuzano, Mejia, Serginho, Görkem Sağlam, Borja Sainz, Bajic 11'iyle çıktı.

Başakşehir'e 3-1'lik galibiyeti getiren golleri Ndayishimiye, Keny ve Ömer Ali attı. Giresunspor'un tek sayısı ise Serginho ile geldi.

Bu sonucun ardından puanını 23 yapan Başakşehir, 2. sıraya yükseldi ve 26 puanlı Fenerbahçe'yi takip etti. Giresunspor ise 9 puanla 17. sırada ve düşme hattında kaldı.
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