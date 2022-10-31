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Antalya ilk yarı fişi çekti...

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Konuk ekibin gollerini Erdoğan Yeşilyurt (Kendi kalesine) ve Haji Wright attı.

Ekleme: 31.10.2022 - 22:11 Güncelleme: 31.10.2022 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Sivasspor-Antalyaspor maçında gülen taraf konuk ekip oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-0 gibi net bir skorla yenen Sivasspor, Antalyaspor karşısında varlık gösteremedi. Konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Konuk ekibin gollerini Erdoğan Yeşilyurt (Kendi kalesine) ve Haji Wright kaydetti.

Sivasspor bu sonucun ardından Sivasspor 10 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 13'e çıkardı.

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