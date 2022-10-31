Antalya ilk yarı fişi çekti...
Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Konuk ekibin gollerini Erdoğan Yeşilyurt (Kendi kalesine) ve Haji Wright attı.
Sivasspor-Antalyaspor maçında gülen taraf konuk ekip oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-0 gibi net bir skorla yenen Sivasspor, Antalyaspor karşısında varlık gösteremedi. Konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Konuk ekibin gollerini Erdoğan Yeşilyurt (Kendi kalesine) ve Haji Wright kaydetti.
Sivasspor bu sonucun ardından Sivasspor 10 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 13'e çıkardı.
Konuk ekibin gollerini Erdoğan Yeşilyurt (Kendi kalesine) ve Haji Wright kaydetti.
Sivasspor bu sonucun ardından Sivasspor 10 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 13'e çıkardı.