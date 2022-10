Fenerbahçe, İstanbulspor’u 5 golle geçti! Kanarya haftayı lider kapattı…

Süper Lig'de nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Ligde İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren isimler, Batshuayi (3), İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia oldu.Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 11 maçta 34 gole ulaştı. Jorge Jesus ve öğrencileri, en yakın rakibi Adana Demirspor'la puan farkını da 3'e çıkardı.İLK YARIDAN DAKİKALARKarşılaşmada ilk ciddi atak konuk ekip Fenerbahçe'den geldi. 4. dakikada ceza sahası önünde Batshuayi'nin attığı pası değerlendiren Emre Mor'un, topu yay üstünde soluna alıp vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.16. dakikada sarı-lacivertli ekip, ceza sahası önünde paslaşmalarla gelişen atakta penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazından Ferdi Kadıoğlu'nun ortaladığı top Ali Yaşar'ın eline çarptı ve hakem penaltı karar verdi.18. dakikada penaltıyı kullanan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 0-124. dakikada Fenerbahçe bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde paslaşmalarla topla buluşan Batshuayi'nin sol çaprazdan vuruşunda, top kale çizgindeki defans oyuncularından döndü. Dönen topu önünde bulan Zajc'ın, boş kaleye göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.29. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.36. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahada topu baskıyla kazanan Arao'nun topuk pasını değerlendirip içe kat eden Emre Mor, topu ceza sahası önü sol çaprazda İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Bu oyuncunun soluna alıp çektiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 0-2Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.