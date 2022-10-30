Beşiktaş evinde gol oldu yağdı! Şenol Güneş siftahı 3 puanla yaptı...

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı sürmeye devam ediyor.Pazar günü seansında evinde Ümraniyespor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup etmeyi başardı.Kara Kartal'da golleri Cenk Tosun (2), Weghorst (2) ve Tayyip Talha Sanuç atarken, konu ekibin 2 golünü Del Valle ve Avounou kaydetti.Beşiktaş'taki ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkan deneyimli teknik direktör, mücadeleden 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.MAÇTAN DAKİKALAR4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlıların atağında kafalardan seken topu son olarak Saiss ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içinde Weghorst'tan seken top Allyson'un eline çarptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-016. dakikada ceza sahası sağ çizgisinden Salih Uçan'ın içeriye ortaladığı topu Weghorst göğsüyle kontrol edip bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.33. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-043. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Del Valle sol tarafta meşin yuvarlağı Rosier'den kaparak orta yaptı, Avounou'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.45. dakikada Masuaku'nun hatalı pasıyla başlayan Ümraniyespor atağında Popov'un pası sonrası topla buluşan Del Valle, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve farkı bire indirdi: 2-1