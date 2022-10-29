  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!

2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet, Vakıfank'ı 3-0 devirerek kupanın sahibi oldu.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
Ekleme: 29.10.2022 - 20:39 Güncelleme: 29.10.2022 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getiren mücadelenin berabere geçilen 5. sayısının ardından Egonu ile üst üste sayılan bulan sarı-siyahlı ekip, rakibine 11-7 üstünlük sağladı.

Rus oyuncusu Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla farkı eriten Fenerbahçe Opet, 13. sayıda beraberliği yakaladı. Bu bölümden sonra 22. sayıya kadar skor üstünlüğünü elden bırakmayan sarı-lacivertli takım, ilk setin en etkili oyuncusu olan Fedorovtseva'nın hücumundan bulduğu sayıyla ilk seti 25-23 kazandı.

Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın ace sayılarıyla ikinci sete hızlı başladı ve 4-0 öne geçti. Zehra Güneş ve Egonu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla skoru 13-12'ye getiren Vakıfbank, bu sette ilk kez öne geçti. Etkili bloklarıyla rakibini durduran ve hata yapmaya zorlayan sarı-lacivertliler, zorlanmadan bu seti de 25-21 hanesine yazdırdı.

VakıfBank, 11-7 geriye düştüğü üçüncü sette, 8-1'lik bir seri yakalayarak rakibine 15-12 üstünlük sağladı. Çok çekişmeli geçen son bölümde, seyircisinin desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak kupaya uzandı.

Bu arada karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da protokol tribününden takip etti.

Vakıfbank sporcuları salona "Özgürlüğümüzün en büyük güvencesi Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.", sarı-lacivertliler ise "Cumhuriyetin feneri Fenerbahçe" yazılı afişlerle çıktı.

VakıfBank: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

VakıfBank: Cansu Özbey, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Ogbogu, Derya Cebecioğlu)

Fenerbahçe Opet: Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, De Souza, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Ergül Avcı, Carneiro, Meliha Diken)

Setler: 23-25, 21-25, 21-25

Süre: 82 dakika (27, 27, 28)
Tarihi gün tarihi açılış: Erdoğan TOGG üretim tesisinde
Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 59 kişi öldü
İkinci TOGG kimin olacak? CEO Karakaş'tan dikkat çeken yanıt
Sekiz yaşındaki Ukraynalı kızdan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu
Kılıçdaroğlu, ‘Milleti kandırıyorlar’ demişti… Yerli otomobil TOGG bugün üretime başlıyor
İsveç'te Başkan Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
Dünyadan Türkiye’ye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor
Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi
Trump Elon Musk’a arka çıktı: Artık manyaklar yönetmiyor!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız.
Madenci ailelerine büyük destek: Prim borçları siliniyor koşulsuz aylık bağlanıyor
Nefesler tutuldu! Türkiye'nin gurur günü: TOGG seri üretime başlıyor
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Togg hazımsızlığı: Tepki çeken paylaşıma vatandaştan tepki yağdı
80 yaşındaki Fatma Özaslan'ın Başkan Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu
Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin gündemine yakışan yeni 'Kızılelma'sı ancak Türkiye Yüzyılı olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri sevincini milletimizle paylaşacağız
Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu