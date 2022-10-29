Servet Çetin'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.Geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe, Galatasaray ve A Milli Takım'da forma giyen Servet Çetin de, bayram kutlamasını es geçmedi. Futbol hayatı süresince hiç kimseyi rol model almadığını iddia eden Çetin, günün anısına kılık değiştirdi.Doğallığı ile öne çıkan eski futbolcu, 87 bin takipçili Twitter hesabından eski dönem askeri üniforma giydiği görüntülerini paylaştı. Üniformasını giyen Çetin, eline aldığı kılıç ile kameralara poz verdi.