Konyaspor-Kasımpaşa maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Medaş Konya Büyükşehr Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesi takımların 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 12.haftasında Konyaspor bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 14:30'da başlayacak olan karşılaşma öncesi takımların 11'leri belli oldu.



Konyaspor sahasında kendisi gibi ligde 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Yeşil beyazlılar, taraftarının da desteğiyle kazanarak kötü seriyi sonlandırmanın yanı sıra yeniden zirve yarışının içine girmeyi hedefliyor. Bu maç öncesi ligde 3 maçtır kazanamayan Konyaspor 19 puana sahip. Ligde son 2 maçını kaybeden Kasımpaşa ise 13 puanda.



ADİL SARI KART SINIRINDA



Yeşil beyazlılarda sakat veya cezalı bulunmazken, Adil Demirbağ sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu bugünkü maçta kart görmesi halinde önümüzdeki Pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.



MAÇIN 11'LERİ



Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Amir, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir



Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Ali



MAÇIN HAKEMİ KİM?



Konyaspor-Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.







