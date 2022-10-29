  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konyaspor-Kasımpaşa maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Medaş Konya Büyükşehr Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesi takımların 11'leri belli oldu.

Ekleme: 29.10.2022 - 13:42 Güncelleme: 29.10.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 12.haftasında Konyaspor bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 14:30'da başlayacak olan karşılaşma öncesi takımların 11'leri belli oldu.

Konyaspor sahasında kendisi gibi ligde 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Yeşil beyazlılar, taraftarının da desteğiyle kazanarak kötü seriyi sonlandırmanın yanı sıra yeniden zirve yarışının içine girmeyi hedefliyor. Bu maç öncesi ligde 3 maçtır kazanamayan Konyaspor 19 puana sahip. Ligde son 2 maçını kaybeden Kasımpaşa ise 13 puanda.

ADİL SARI KART SINIRINDA

Yeşil beyazlılarda sakat veya cezalı bulunmazken, Adil Demirbağ sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu bugünkü maçta kart görmesi halinde önümüzdeki Pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

MAÇIN 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Amir, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Ali

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Konyaspor-Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.
 


Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında
Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız.
Madenci ailelerine büyük destek: Prim borçları siliniyor koşulsuz aylık bağlanıyor
Nefesler tutuldu! Türkiye'nin gurur günü: TOGG seri üretime başlıyor
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Togg hazımsızlığı: Tepki çeken paylaşıma vatandaştan tepki yağdı
80 yaşındaki Fatma Özaslan'ın Başkan Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu
Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin gündemine yakışan yeni 'Kızılelma'sı ancak Türkiye Yüzyılı olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri sevincini milletimizle paylaşacağız
18 bin lira daha verilecek: Promosyonda anlaşma sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak
Almanya'dan TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya destek: Tutuklanması endişe verici
Ankara'da büyük coşku: Türkiye'nin yüzyılı sayfası açılıyor
Bakan açıkladı! Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara geçti
İsrailli bakandan dikkat çeken açıklama: 'Türkiye küresel bir aktör'
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasını atmıştı: TTB Başkanı Fincancı 15 Temmuz'da ABD elçiliğindeymiş
Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu