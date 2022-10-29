Konya'da kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor ile Kasımpaşa, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.



Kasımpaşa, 50. dakikada Hajradinovic'in golüyle öne geçti. Konyaspor'da 82. dakikada Guilherme maçın skorunu belirledi. Konyaspor bu sonuçla puanını 20'ye, Kasımpaşa ise 14'e çıkardı. Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise Ankaragücü'nü konuk edecek.