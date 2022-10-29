Alanyaspor, Gaziantep FK'yı iki golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Gaziantep FK'yı iki golle geçti.

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 21'de Leroy Fer, 53'de ise Balkovec kaydetti.



Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 16'ya yükseltirken Gaziantep FK 15 puanda kaldı.



Alanyaspor, gelecek hafta deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.



Corendon Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 0



Stat: Kırbıyık Holding



Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer (Dk. 89 Targhalline), Umut Güneş, Zinedine (Dk. 89 Rassoul), Doumbia (Dk. 70 Lusamba), Efecan Karaca (Dk. 81 Cavaleiro), Ahmed Hassan (Dk. 81 Diedhiou)



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Toşca, Arda Kızıldağ (Dk. 61 Hanousek), Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 70 Onurhan Babuşcu), Maxim, Ömürcan Artan, Jevtovic, Sagal (Dk. 84 Veliu), Markovic (Dk. 70 Pekhart), Figueiredo



Goller: Dk. 21 Leroy Fer, Dk. 53 Balkovec (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 22 Doumbia, Dk. 43 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor), Dk. 73 Toşca (Gaziantep FK)

