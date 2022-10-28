Ülke sıralaması güncellendi! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu?

UEFA Türkiye ülke puanı sıralaması, Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'de yer alan temsilcilerimiz galibiyetleri ile yükselişe geçti. Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları sona ererken, Fenerbahçe Rennes karşısındaki 3-3'lük galibiyeti ile Sivasspor'un ise Cluj'u 3-0'lık skorla devirmesiyle, ülke puan sıralaması güncellendi. Maçların ardından haftaya 14. sırada giren Türkiye UEFA'da yeni yerini aldı. Peki, UEFA Türkiye ülke puanı kaç oldu, kaçıncı sırada?

UEFA Ülke puanı sıralamasında, Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'de 5. hafta maçları sonrası gündeme geldi. Rennes karşısında 3-0'dan geri dönen Fenerbahçe 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, Medipol Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Aynı saatlerde bir diğer temsilcimiz Trabzonspor, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız karşısında yenilgi aldı. Sivasspor ise CFR Cluj’u 3-0 mağlup ederek üst turu garantiledi.



TÜRKİYE ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI OLDU?



Temsilcilerimizin karşılaşmaları sonrası Türkiye, UEFA ülke puanında yükselişe geçti. Haftaya 14. olarak giren Türkiye 13. sıraya yükseldi.



UEFA ÜLKELER SIRALAMASI



10. Avusturya 33,6

11. Sırbistan 31,375

12. Norveç 28,75

13. TÜRKİYE 28,7

14. Çekya 28,55

15. Ukrayna 28,5

16. İsviçre 28,425

17. Danimarka 26,625

18. Rusya 26,215

19. Hırvatistan 25,4

20. Yunanistan 25,225

