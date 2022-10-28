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Trabzonspor, Kızılyıldız’a boyun eğdi! Gruptan çıkma şansı son maça kaldı...

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takımlardan Trabzonspor, H Grubu 5’inci maçında Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili ekip, zorlu deplasmandan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor’un tek golü Bakasetas’tan geldi. Temsilcimiz, bu sonuçla grupta 6 puanla 3’üncü sırada kaldı.

Ekleme: 28.10.2022 - 00:00 Güncelleme: 28.10.2022 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, grubun 5'inci maçında Kızılyıldız ile karşılaştı. Belgrad'da oynanan zorlu mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 37'inci dakikasında Takai'nin golüyle 1-0 öne geçen Kızılyıldız'a, 2 dakika sonra Bakasetas karşılık verdi.

Trabzonspor, Kızılyıldız’a boyun eğdi! Gruptan çıkma şansı son maça kaldı...

Bu sezon Trabzonspor'un tüm Avrupa Ligi gollerinde katkı yapan Bakasetas, Kızılyıldız'ı da boş geçmedi.

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında eski Karagümrük'lü Pesic, 64'üncü dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte grupta 6 puanda kalan Trabzonspor, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Kızılyıldız ise bu galibiyetle birlikte puanını 3'e yükseltti.

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