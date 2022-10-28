Trabzonspor, Kızılyıldız’a boyun eğdi! Gruptan çıkma şansı son maça kaldı...

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takımlardan Trabzonspor, H Grubu 5’inci maçında Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili ekip, zorlu deplasmandan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor’un tek golü Bakasetas’tan geldi. Temsilcimiz, bu sonuçla grupta 6 puanla 3’üncü sırada kaldı.

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, grubun 5'inci maçında Kızılyıldız ile karşılaştı. Belgrad'da oynanan zorlu mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Maçın 37'inci dakikasında Takai'nin golüyle 1-0 öne geçen Kızılyıldız'a, 2 dakika sonra Bakasetas karşılık verdi.Bu sezon Trabzonspor'un tüm Avrupa Ligi gollerinde katkı yapan Bakasetas, Kızılyıldız'ı da boş geçmedi.İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında eski Karagümrük'lü Pesic, 64'üncü dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.Bu sonuçla birlikte grupta 6 puanda kalan Trabzonspor, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Kızılyıldız ise bu galibiyetle birlikte puanını 3'e yükseltti.