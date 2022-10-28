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Süper Lig’de haftayı Galatasaray açıyor! Karagümrük deplasmanında 11’ler belli oldu…

Bu sezon Süper Lig’de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, son 3 haftadır galibiyetten uzak kaldı. Son olarak Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadelenin ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 28.10.2022 - 19:14 Güncelleme: 28.10.2022 - 19:18 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.

Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

BOEY VE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Boey ve Abdülkerim Bardakcı, takımdaki yerlerini alamayacak.

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