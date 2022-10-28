Sivasspor, Cluj'u mağlup edip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde turladı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, sahasında Cluj'u 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor'un golleri Mustapha Yatabere (2) ve Max Gradel'den geldi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Cluj'u konuk etti.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner, Uğur, Kader Keita, Hakan, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan, Yatabare 11'ini tercih etti.



Cluj ise mücadeleye Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Mário Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga 11'iyle maça başladı.



Golsüz geçilen ilk bölümün ardından 22. dakikada Sivasspor, Mustapha Yatabere ile üstünlük golünü buldu. Sağ kanattan yapılan ortada, Hakan Arslan'ın çevirdiği topu tamamlayan Yatabere, Sivasspor'u öne geçiren golü kaydetti.



İlk yarının kalan bölümünde Sivasspor, üstünlüğünü korumayı başarırken devreye 1-0'la girildi. İkinci yarıya iki takım da değişikle başladı. Sivasspor'da Max Gradel, Uğur Çiftçi'nin yerine oyuna dahil olurken Cluj'da Denis Kolinger yerini Andre Burca'ya bıraktı.



Mücadelenin son yarım saatine Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girilirken kırmızı-beyazlılar, 65'te skoru 2-0'a getirdi. Kullanılan serbest vuruşta Max Gradel'in şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti ve Sivasspor iki farklı üstünlüğü yakaladı.



Maçın 73. dakikasında ise Sivasspor, Mustapha Yatabere ile farkı üçe çıkardı. Hızlı gelişen atakta Saba'nın şutunu tamamlayan Yatabere, takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü kaydetti.



Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran Sivasspor, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 10'a yükseletti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son haftasında Slavia Prag'a konuk olacak Sivasspor, karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmaması halinde grubunu lider olarak tamamlayacak.



Rıza Çalımbay'dan tek değişiklik

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasına göre 1 değişiklik yaptı.



Rıza Çalımbay, takımının Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Charisis'in yerine Keita'yı sahaya sürdü. Sivasspor'da Leke James, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.



CFR Cluj'da ise sakatlığı devam eden Debeljuh ile kart cezalısı Yeboah, karşılaşmada forma giyemedi.



Demir Grup Sivasspor: 3 - CFR Cluj: 0

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen (Norveç)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Adjei-Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga



Maçtan dakikalar:



Maçta ilk etkili atak, 3. dakikada konuk ekipten geldi. Sağ kanatta topla buluşan Janga'nın yerden sert bir şekilde içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, altıpas üzerindeki Roger'in önünden geçerek taca çıktı.



5. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Dia Saba'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.



16. dakikada Sivasspor, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.



20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında N'Jie, Dia Saba'yı gördü. Saba'nın şık pasıyla hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda, kaleci son anda topu çeldi.



22. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Dia Saba'nın ortasında Hakan Arslan kafayla topu aşırttı. Altıpasa doğru hareketlenen Yatabare, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



29. dakikada sol kanattan çizgiye inen Roger, meşin yuvarlağı ön direğe doğru çevirdi. Janga'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.



36. dakikada Camora'nın sol çaprazdan ortasında penaltı noktası civarından Janga'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



