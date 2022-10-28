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Galatasaray, ikinci yarıda açıldı! Aslan, Fatih Karagümrük’ü 2 golle yıktı…

Süper Lig’de 12. hafta açılış maçında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Deplasmanda rakibine karşı oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda gelen Emre Taşdemir ve Juan Mata’nın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bildi. Bu sonuçla puanını 21 yapan Galatasaray, 3. sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise 12 puanda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 28.10.2022 - 22:13 Güncelleme: 28.10.2022 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Karagümrük - Galatasaray maçıyla başladı. Saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ilk düdüğü çalan karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibini açmakta oldukça zorlanan Galatasaray, Karagümrük'ün gördüğü kırmızı kart sonrası daha sık pozisyona girdi.

İkinci yarıda rakibini adeta boğan sarı-kırmızılı takım, 10 kişi kalan rakibine karşı 60. dakikada bu sezon ilk kez forma giyen Emre Taşdemir'in golüyle öne geçti.

457 günlük aranın ardından Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Emre Taşdemir, takımına maçı kazandırmayı başardı. Bu gol, Taşdemir'in Aralık 2016'dan sonra attığı ilk gol oldu.

Golün ardından baskısını giderek artıran Galatasaray, ikinci yarıda oyuna dahil olan Juan Mata'nın 85. dakikadaki golüyle maçın skorunu 2-0 olarak belirledi. Juan Mata da Galatasaray formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sonuçla puanını 21 yapan Galatasaray, 3. sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise 12 puanda kaldı.

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