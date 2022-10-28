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Beyaz Gazete
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Beşiktaş'tan sponsorluk açıklaması

Beşiktaş, Vodafone ile yapılan stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının sezon sonunda yenilenmeyeceğini açıkladı.

Ekleme: 28.10.2022 - 23:40 Güncelleme: 28.10.2022 - 23:44 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Vodafone ile stadyum isim sponsorluğu için imzalanan sponsorluk anlaşmasının sezon sonunda biteceğini Kamuyu Aydınlatma Platormu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, bu kararın Vodafone'dan gelen ihtarname sonrasında alındığı belirtildi.

Vodafone, 2013/2014 sezonundan bu yana Beşiktaş'ın stadyum isim sponsoruydu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı,'Hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi'nde Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu süresi; ilk UEFA ya da Süper Lig maçının oynandığı sezondan itibaren sekiz sezon boyunca yürülükte kalacağı (ilk dönem), bu dönemin sona ermesinden en az altı ay önce sözleşme taraflarından birinin diğer tarafa göndereceği bir ihtar ile feshedilmediği sürece sözleşmenin beş sezon için yenilenmiş sayılacağı (müteakip dönem) şeklinde düzenlenmiştir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.tarafından 28.10.2022 (bugün) tarihinde gönderilen ihtarname ile Sözleşmenin, ilk dönemin sona ereceği 2022/2023 sezon sonu itibariyle geçerli olmak üzere feshedildiği bildirilmiştir.'

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