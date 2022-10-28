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Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen açıkladı!

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Şenol Güneş ekibinde yer alacak olan yardımcı antrenörleri ve Ceyhun Kazancı ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Ekleme: 28.10.2022 - 11:21 Güncelleme: 28.10.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.



"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile anlaşmaya varmıştır. 2015-19 yılları arasında Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yapan, bu süre zarfında Beşiktaşımızın Süper Lig'de kazandığı şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılardaki emekleriyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Şenol Güneş'e evine hoş geldin diyoruz."

"Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e çalışmalarında üstün başarılar dileriz."

Detaylar geliyor...




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