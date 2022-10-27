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Son dakika: PFDK cezaları açıkladı! Abdülkerim Bardakçı'ya 2 maç, Erden Timur'a 21 gün

PFDK, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 2 maç ceza alan Abdülkerim Bardakcı ise Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk da para cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 27.10.2022 - 16:52 Güncelleme: 27.10.2022 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
PFDK, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Okan Buruk'a da sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 52 bin TL para cezası kesildi.

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç ceza aldı. Abdülkerim, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübü'ne toplamda 256 bin TL para cezası kesildi.
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