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Sivasspor-Cluj maçında ilk 11'i belli oldu...

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. maçında Cluj'u konuk edecek.

Ekleme: 27.10.2022 - 20:43 Güncelleme: 27.10.2022 - 20:47 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında bugün Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 27. mücadelesine çıkacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşma, TV 8.5 ve Exxen'den yayımlanacak.

İlk 11'ler
Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner, Uğur, Kader Keita, Hakan, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan, Yatabare

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor.

Sivasspor'un Avrupa karnesi
Avrupa kupalarında daha önce 26 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.
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