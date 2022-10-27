Sarıgül'den Fatih Terim çağrısı...

Mustafa Sarıgül, katıldığı TV programında Fatih Terim çağrısında bulundu.

Mustafa Sarıgül, katıldığı TV programında 'Futbol Federasyon Başkanı, Fatih Terim olmalı' çağrısında bulundu.



Sarıgül yaptığı açıklamada Fatih Terim'in, Futbol Federasyonu Başkanı olması gerektiğini belirterek, 'Şimdiki Başkan Büyükekşi, önemli, saygın bir işadamı kişiliği ile en ufak bir sorunumuz olmadı, olamaz. Ama futbolun içinden gelenler yönetmeli' dedi.



Sözlerini sürdüren Sarıgül, 'Futbol Federasyonu Başkanı, Fatih Terim olmalıdır ve kararlı, verimli, uyumlu ekipler göreve gelmelidir.' dedi.