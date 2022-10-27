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Liderlik kaldı, unvan gitti... Fiorentina 2-1 Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. haftasında deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup olan lider Medipol Başakşehir'in yenilmezlik serisi İtalya'da sona erdi. Konferans Ligi'nde grup liderleri son 32 turunu oynamadan, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Ekleme: 27.10.2022 - 22:11 Güncelleme: 27.10.2022 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Daha önce bir üst tura çıkmayı garantileyen Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk oldu.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bu sonuçla gruptaki ilk gollerini yiyen aynı zamanda da ilk yenilgisini alan lider Medipol Başakşehir 10 puanda kalırken Fiorentina da puanını 10 yaptı.

15. dakikada Aleksic ile öne geçen temsilcimiz Medipol Başakşehir'e Fiorentina 26. ve 61. dakikada Jovic ile karşılık verdi.

GOL: Kaleci Muhammed Şengezer'in derinlemesine uzun degajına hareketlenerek defansın gerisinde topla buluşan Aleksic, kalecinin de öne çıktığı pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

GOL: Ev sahibi takım atağında Kouame, ceza sahasının sağ çizgisinden topu yerden altıpasa ortaladı. Topa kayarak ayak koyan Luka Jovic, Fiorentina'ya beraberliği getiren golü attı: 1-1

GOL: Fiorentina'nın sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içine yapılan ortada Christian Kouame'nin vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer çıkarırken dönen topta Luka Jovic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

MAHMUT DEVAM EDEMEDİ

Sakatlık geçiren Medipol Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir, oyuna devam edemedi ve 45. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı.

3 GALİBİYET 1 BERABERLİK 1 YENİLGİ

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, deplasmanda golsüz berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'da 3-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup liderleri son 32 turunu oynamadan, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Medipol Başakşehir, A Grubu'ndaki son maçında İstanbul'da İskoç temsilcisi Hearts'ı konuk edecek.
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