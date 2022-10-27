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Halit Kıvanç için TSYD Genel Merkezi'nde tören düzenlendi

Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) tören düzenlendi.

Ekleme: 27.10.2022 - 11:44 Güncelleme: 27.10.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.



TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik." şeklinde konuştu.



Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç da "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi." ifadesini kullandı.

Halit Kıvanç'ın belgeselini yapan Nebil Özgentürk ise konuşmasında, merhum Kıvanç çok adaletli birisi olduğunu vurguladı.
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