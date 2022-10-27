Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde liderlik için sahada! Rennes karşısında ilk 11’ler belli oldu…

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, grubun 5. maçında Fransız temsilcisi Rennes’i Ülker Stadyumu’nda ağırlıyor. Saat 19.45’te başlayacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak grup liderliğini almak isteyen sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta bir üst turu garantilemişti. Zorlu karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek.



Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia.



Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer.



Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor. İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.



KAZANIRSA LİDER ÇIKACAK



Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.



Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.



