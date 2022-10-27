Fenerbahçe 3-0’dan geri döndü! Rennes karşısında nefes kesen maç…

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, 5. maç haftasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup etmesi halinde gruptan lider olarak çıkmayı garantileyecek olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Kanarya, lider başladığı haftayı lider tamamlayarak direkt son 16 ihtimalini grubun son maçına bıraktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Saat 19.45'te Ülker Stadyumu'nda başlayan zorlu mücadele, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.



Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Rennes, 5, 16 ve 30'uncu dakikalarda art arda attığı gollerle ilk yarı bitmeden 3-0'lık skoru yakaladı.



Fenerbahçe'nin ümitlerini yeşerten gol ise 42. dakikada Enner Valencia'dan geldi. Golcü oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk golünü Rennes'e karşı attı.



İkinci yarıda baskısını arttırarak devam eden Fenerbahçe, 83'üncü dakikada Miha Zajc'ın frikik golüyle farkı 1'e indirmeyi başardı.



Dakikalar 88'i gösterdiğinde bu kez sahneye Emre Mor çıktı ve Rennes karşısında skoru 3-3 yaptı.



Fransız ekibi karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertli ekip, grupta puanını 11 yaptı.



