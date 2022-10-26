Fenerbahçe'den flaş hamle! O görüntüleri Galatasaray'a gönderdi...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Galatasaray'ın hakemlerle ilgili yaptığı açıklamanın ardından sarı lacivertliler, bu maçtaki tartışmalı penaltı pozisyonunun incelenmesi için Galatasaray'a yazılı mail gönderdi.

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.



Fenerbahçe Kulübü, Başkanvekili Erden Timur'un "Haksızlığa uğrayan diğer takımların da pozisyonları yayınlanacak" sözleri üzerine Başakşehir maçında tartışılan penaltı pozisyonunun incelenmesi ve GS TV'de yayınlanması için Galatasaray'a yazılı olarak linkiyle birlikte mail gönderdi.





