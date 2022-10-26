Beşiktaş’ta Valerien Ismael defteri kapandı! Yeni teknik direktör adayları…

Beşiktaş-Valerien Ismael evliliği hayal kırıklığı ile sona erdi. Siyah-beyazlı yönetim Fransız teknik adamın görevine son verdi. 450 bin Euro dolayında bir tazminat ödenecek. Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında iki isim öne çıkıyor...

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael dönemi sona erdi.



Haftaya 18'inci sırada başlayan Hatayspor'a da mağlup olan siyah-beyazlılarda, Başkan Ahmet Nur Çebi, Ismael'e olan desteğini çekti. Taraflar arasındaki ayrılık süreci devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Valerien Ismael istifaya yanaşmadı. Siyah-beyazlı yönetim de yaklaşık 450 bin Euro'luk tazminatı ödeyerek sözleşme feshi yapacak.



ISMAEL'İ BİTİREN GERÇEKLER

Elindeki kadroyu iyi kullanamadı.

Futbolcularla sinerji kuramadı.

Son 6 maçta 1 defa kazanabildi.

Defansif istatistiklerde iyi olmasına rağmen takımı en fazla golü yedi.

Taktiksel açıdan başarılı olamadı.

Maçların ikinci yarılarındaki düşüşü engelleyemedi.

Derbi niteliğindeki maçları kazanamadı.

Basın önünde oyuncularını suçladı.



ÇALIMBAY-LUCESCU DEDİKODUSU

Siyah-beyazlılarda yaşananların faturasının birden fazla kişiye çıkması olası. Ancak ilk etapta yeni teknik adam arayışı başladı. Beşiktaş'la önemli başarılar yakalayan Şenol Güneş doğal aday. Son şampiyonluğu getiren ancak istifa eden Sergen Yalçın bir diğer alternatif. Güneş ve Yalçın favoriler arasında ön sırada. Sivasspor teknik patronu Rıza Çalımbay ve Mircea Lucescu isimleri de sosyal medyada dile getiriliyor.



GERRARD SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ın hoca adayları arasına sürpriz bir isim daha dahil oldu. Bein Sports'un haberine göre 20 Ekim'de İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile yollarını ayıran Liverpool efsanesi Steven Gerrard, siyah-beyazlıların yeni teknik direktör adayları arasında yer aldı. Aston Villa'nın başında 40 maça çıkan Steven Gerrard, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. İngiliz teknik adam, 1.18 puan ortalaması yakaladı. Genç çalıştırıcı daha önce İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ı şampiyon yapmıştı.

