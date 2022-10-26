Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi...

Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor. Siyah beyazlılar, Güneş ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah beyazlı yönetim, bugün yaptığı toplantıda Şenol Güneş'te karar kıldı.



2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.



Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.



