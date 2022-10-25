Türk futbolunda yabancı hakem heyecanı... İşte derbilere düşünülen ilk isim...

Türk futbolunda son zamanlarda büyük tartışmalara neden olan hakem kararları sonrasında yabancı hakemlerin Süper Lig'de görev alabileceği konuşuluyor. Federasyonun da olumlu yaklaştığı bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sezon içerisinde oynanacak derbi karşılaşmalar için yabancı hakem konusunu masaya yatıran federasyonun Arjantinli hakem Nestor Pitana'ya teklif sunabileceği belirtildi.

Son zamanlarda hakemlerin verdiği kararlar sonrasında çıkan tartışmalar yabancı hakem meselesini yeniden gündeme getirdi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun da 'gerektiğinde başvurabiliriz' düşüncesiyle yaklaştığı yabancı hakem konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sezon içerisinde önemli maçlarda yabancı hakemlere maç yönettirme fikrinde olan yetkililerin bazı isimlerle ilgili çalışmalarda bulunduğu aktarıldı.



TFF'nin stres seviyesi yüksek karşılaşmalar için düşündüğü hakemlerden bir tanesinin ismi ortaya çıktı. Güney Amerika'da büyük derbiler yönetmiş ve olaylı maçlardan olumlu izlenimlerle ayrılan Nestor Pitana ilk adaylardan.



Nestor Pitana kimdir, kaç yaşında, nereli?



47 yaşındaki Nestor Pitana, 2010 yılında uluslararası bir hakem oldu ve Güney Amerika Elemeleri gibi prestijli Conmebol turnuvalarına hakemlik yaptı. Arjantinli hakem, 2014'te Brezilya'daki Dünya Kupası'nda dört maç yönetti. 2018'deki Dünya Kupası'nda açılış maçında ve büyük finalde hakemlik yapma onuruna sahip oldu.

Öte yandan Pitana, Arjantin'de önemli bir saygınlığa sahip. 47 yaşındaki hakem maç sonlarında tartışılan konularla ilgili konuşmaktan çekinmiyor ve verdiği kararlarla ilgili de bilgilendirme yapıyor.



