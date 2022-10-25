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Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması!

Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Şenol Güneş'ten açıklama geldi. Tecrübeli teknik adam transferle ilgili, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 25.10.2022 - 17:28 Güncelleme: 25.10.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta, Valerien Ismael ismi tartışılmaya devam ediyor. Son oynanan ve kaybedilen Hatayspor maçının ardından Beşiktaş taraftarlarının bir kez daha istifaya davet ettiği Ismael için, yönetim de ayrılık seçeneğini masaya yatırdı.

Ismael yerine adı geçen ilk isim Şenol Güneş olurken, tecrübeli teknik adamdan açıklama geldi.

Şenol Güneş, 'Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz' dedi.

'2 GÜN İÇİNDE AYRILACAK'
A Spor muhabiri Sercan Dikme yaptığı açıklamada, 'Valerien Ismael ile yolların ayrılmasını bekliyoruz. En geç 2 gün içerisinde yollar ayrılacak gibi. Valerien Ismael kendisi de istifayı düşünüyor. Akşama kadar bu durum beklenecek. İstifa etmezse Valerien Ismael'in tazminatı 300-325 bin Euro civarında.' dedi.
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