İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaştıklarını duyurdu.

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifasının ardından Fatih Tekke ile anlaştıklarını duyurdu.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan paylaşımda, 'FATİH'in geldi İstanbul!' denildi.



İlk maçı Fenerbahçe ile olacak!



İstanbulspor, Süper Lig'de 8 puanla 18. sırada yer alıyor. Daha önce de İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke, takımının başındaki ilk maçını 30 Ekim'de sahasında Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.





