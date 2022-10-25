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'Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında!'

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde doludizgin ilerlerken yıldız oyuncularının talipleri de artıyor.

Ekleme: 25.10.2022 - 12:23 Güncelleme: 25.10.2022 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Fenerbahçe'de performansları zirve yapan oyunculara olan ilgi her geçen gün artıyor.


Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile takımdaki oyuncuların performansı uçuşa geçti. Yıldız futbolcular performanslarını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Sergilenen bu grafik Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgisini çekiyor. Birçok kulübün ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Son olarak Inter'in Miguel Crespo'ya talip olduğu İtalyan basınında yazılıp çizilirken, toplamda 6 futbolcu için ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Arda Güler, Attila Szalai, Miha Zajc ve Crespo için ocak ayına kadar Fenerbahçe'ye resmi tekliflerin iletilmesi bekleniyor.

'Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında!'

İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüpleri çoğunluğu oluştururken Arda Güler'e başta Borussia Dortmund olmak üzere Alman kulüplerinin ilgisi bulunuyor.

'Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında!'

Sarı-lacivertli yönetim gelmesi muhtemel cazip teklifler karşısında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.

Miha Zajc'ın sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için satışına izin verilmesi yüksek bir ihtimal. Ancak diğer oyucular için Fenerbahçe'nin kapıyı yüksek rakamlardan açması bekleniyor.
'Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında!'

Szalai için 18 milyon Euro, Crespo için ise 15 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor.

Fakat her durumda Fener yönetimi teknik direktör Jorge Jesus'un da fikirlerini alarak bir karara varacak.
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