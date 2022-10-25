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Beyaz Gazete
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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı!

Türkiye'de bir ilke imza atan Fenerbahçe, basketbol müzesini açtı. Kulüp başkanı Ali Koç, açılış töreninde Aziz Yıldırım'a "Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağı değiştiren Sayın Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim." dedi.

Ekleme: 25.10.2022 - 10:34 Güncelleme: 25.10.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Türkiye'de bir ilke imza atarak basketbol müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Törene başkan Ali Koç ile birlikte sarı-lacivertli yöneticiler de katıldı. Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a "Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağı değiştiren Sayın Aziz Yıldırım'a müteşekkiriz" sözleriyle teşekkür etti.

Cumhuriyet'in 100. yılında en çok branşta şampiyonluk hedeflediklerini de vurgulayan başkan Koç, "Son 2 haftada yaşananlarla tünelin ucunda ışık olduğunu görüyoruz. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse iş başka yerlere gidiyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE MÜZENİN İÇERİĞİ

-Obradovic köşesi
-Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının kazandığı tüm kupalar
-Efsane F.Bahçeli basketbolcuların forma ve ayakkabıları
-EuroLeague şampiyonluğundaki maçın oynandığı top
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