Beşiktaş 90'da yıkıldı! Hatayspor, geriden gelerek kazandı...

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor’a konuk oldu. Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, henüz 31. saniyede 1-0 öne geçmesine rağmen maçın kalanında istediği sonucu alamadı. Hatayspor’da Ze Luis, ikinci yarının başında attığı beraberlik golüyle maçı dengeledi. 90. dakikada gelen Kaan Kanak’ın golü, Beşiktaş’ı adeta yıktı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 19 puanda kaldı. Hatayspor ise 10 puana yükseldi.

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligin 11. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 31. saniyede Wout Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.



İlk yarıda birçok gol pozisyonu bulan siyah-beyazlılar, bu atakları gole çeviremedi karşılaşmanın ilk devresi 1-0'lık sonuçla tamamlandı.



İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Hatayspor oldu. Ev sahibi ekip, 50. dakikada Ze Luis'in kafa golüyle maçta skoru eşitlemeyi başardı.



Karşılaşmanın bu dakikasından sonra iki takımın da karşılıklı gol pozisyonuna girdiği mücadelede, Hatayspor 90. dakikada galibiyet golünü attı.



Ev sahibi ekipte Kaan Kanak, ceza sahası dışından çektiği şutla takımına 3 puanı getiren isim oldu.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 19 puanda kaldı. Hatayspor ise 10 puana yükseldi.



