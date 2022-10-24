Ankaragücü attı, Giresunspor yakaladı!

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Giresunspor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin mücaledesinden 1-1'lik eşitlik çıktı.



İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın golleri ikinci yarıda geldi. İkinci yarıya iyi başlayan Ankaragücü'nün bir şutu direkten döndü. Konuk ekip, 69. dakikada Jese'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.



Golün ardından oyunu Ankaragücü yarı sahasına yıkan Giresunspor, 85. dakikada skoru eşitledi. Bu dakikaya kadar kaleci Gökhan Akkan'ı geçemeyen Giresunspor, Bajic'in şık golüyle 1-1'i buldu.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Giresunspor ile Ankaragücü puanları paylaştı: 1-1.



Bu beraberlikle Giresunspor puanını 9'a, MKE Ankaragücü ise 8'e çıkardı.



MAÇTAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.



1. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Bajic'in ara pasında Serginho ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Gökhan Akkan'dan döndü.



8. dakikada Serginho, Campuzano'nun defansın arkasına attığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



21. dakikada Serginho, MKE Ankaragücü ceza sahası içerisinde baskı uyguladığı rakibinden kaptığı topu boş pozisyonda bulunan takım arkadaşı Görkem Sağlam'a aktardı. Görkem Sağlam'ın şutunda, top yan direkten döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.



İKİNCİ YARI



61. dakikada ceza sahası sol içinden Jese'nin vuruşunda top üst direğe çarpıp auta gitti.



66. dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Atakan, Murat Cem Akpınar'ın müdahelesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.



GOL: JESE

69. dakikada Jese penaltı atışını için topun başına gitti. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Onurcan ve top ayrı köşelere gitti ve Ankaragücü 1-0 öne geçti. Jese Rodriguez, bu sezon ilk golünü kaydetti.



71. Ankaragücü yarı sahasının ortalarında Giresunspor'un kullandığı serbest vuruşu Alper ceza sahası sol içinden ortaya bıraktı. Alexis Perez'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan müthiş bir kurtarış yaptı ve topu son anda soluna yaratak çizgiden çıkararak mutlak bir golü önledi.



82. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Oğulcan Çağlayan kafayı vurdu. Kaleci Gökhan Akkan bir kez daha kritik bir kurtarış yaparak gol iznvi vermedi.



GOL: BAJIC

85. dakikada Giresunspor aradığı gole ulaştı. Sağ kanattan ceza sahasına gelen topu Riad Bajic ön direkte kontrol edip sert vurdu, top Ankaragücü ağlarıyla buluştu ve skora eşitlik geldi. Bajic, bu sezon üçüncü golünü kaydetti.