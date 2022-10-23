Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaray...

Trabzonspor'la sözleşme uzatmayan ve Suudi Arabistan takımı Al-Feiha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme'nin devre arasında Süper Lig'e geri dönebileceği iddia edildi. Nijeryalı futbolcuyla Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.

Geçen sezon Trabzonspor'un elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, yeni takımında umduğunu bulamadı.



Karadeniz ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek astronomik maaşla Suudi Arabistan takımı Al-Feiha'ya giden Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri gelebileceği konuşuluyor.



Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Anthony Nwakaeme'nin ismi en fazla Galatasaray ile anılmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin, Nijeryalı futbolcuya hala ilgisinin sürdüğü ve devre arasında harekete geçeceği iddia edildi.



Ayrılma kararı aldı!



Şu ana kadar çıktığı 6 resmi maçta 3 gol atmasına rağmen takımına galibiyet aldıramayan tecrübeli oyuncu, mevcut durumdan hoşnut olmadığı ve devre arasında duruma göre ayrılık kararı alabileceği öğrenildi.



16 takımlı Pro Lig'de 15. sırada yer alan Al-Feiha'nın sadece 2 puanı bulunuyor.

