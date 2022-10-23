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Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Son olarak Kayserispor'a yenildikten sonra Kastamonuspor'u 7-0 yenerek moral depolayan sarı kırmızılılar, mutlak galibiyer için sahaya çıkıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 23.10.2022 - 19:36 Güncelleme: 23.10.2022 - 19:39 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Efecan, Fer, Efkan, Fatih, Candeias, Rassoul, Yusuf, Hassan, Lusamba

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor. Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE BOEY CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLE ALANYASPOR 13. RANDEVUDA

Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. İki müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 12 maçta sarı-kırmızılı takımın 25 golüne, Alanya ekibi 14 golle karşılık verdi.
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