Galatasaray’a sahasında büyük şok! Alanyaspor, 2-0 geriden geldi beraberliği aldı…

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. 90 dakikası yüksek tempoda oynanan zorlu mücadele, 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray’ın ligde kazanamama serisi 3 maça çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 11. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu maça çok hızlı başlayan Galatasaray, üst üste girdiği gol pozisyonlarıyla Alanyaspor kalesini bir hayli zorladı.



Karşılaşmanın ilk golü, 11. dakikada Mauro Icardi'nin asistinde topla buluşan Dries Mertens'in vuruşuyla geldi. Belçikalı yıldız, Galatasaray formasıyla ilk golünü Alanyaspor'a attı.



Golden sonra hücumlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte bu kez Mauro Icardi sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, 22. dakikada skoru 2-0'a getirdi.



2-0'ı yakaladıktan sonra rahatlayan Aslan, Alanyaspor kalesini yoklamaya devam etti ancak 31. dakikada Sacha Boey'e çıkan kırmızı kart maçın gidişini değiştirdi.



İkinci yarıda oyun üstünlüğünü tamamen eline alan Alanyaspor, Galatasaray kalesinde birçok pozisyona girdi. Akdeniz ekibi, 68. dakikada Balkovec'in frikik golüyle skoru 2-1'e getirdi. Beraberliği getiren gol ise 90+1'de Ahmed Hassan'dan geldi.



Maçın son saniyelerinde ise Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.