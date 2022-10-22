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Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması!

Galatasaray Kulübü, basında yer alan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Ekleme: 22.10.2022 - 19:53 Güncelleme: 22.10.2022 - 19:54 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Kulübü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Hollandalı oyuncu Memphis Depay için herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur.' denildi.
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