Fenerbahçe-Başakşehir! İlk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Crespo, Valencia, Batshuayi.
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka.
HAKEM: Zorbay Küçük
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 20:00
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Crespo, Valencia, Batshuayi.
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka.
HAKEM: Zorbay Küçük
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 20:00