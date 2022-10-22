Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlanda'dan Caitlin Fryers'ı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlanda'dan Caitlin Fryers ile finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonadaki diğer boksörlerimiz Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir turnuvayı 3. olarak bitirmişti.





