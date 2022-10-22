Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlanda'dan Caitlin Fryers'ı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlanda'dan Caitlin Fryers ile finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonadaki diğer boksörlerimiz Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir turnuvayı 3. olarak bitirmişti.
Şampiyonadaki diğer boksörlerimiz Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir turnuvayı 3. olarak bitirmişti.