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Başakşehir'i deviren Fenerbahçe liderliğe yükseldi!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Ekleme: 22.10.2022 - 22:43 Güncelleme: 22.10.2022 - 22:44 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe ve Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 1-0 kazandı.

Fenerbahçe galibiyeti getiren golü 84. dakikada Rossi kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 23'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. Başakşehir ise 20 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Başakşehir ise Giresunspor'u konuk edecek.

Rossi'nin 3. golü

Fenerbahçe'de Diego Rossi, ligdeki 3. golünü kaydetti.

Gösterdiği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan haftalarda daha çok arkadaşlarına attığı gol paslarıyla dikkati çekmişti.

Ligde daha önce Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşayan Rossi, Medipol Başakşehir karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

İsmail Yüksek tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Medipol Başakşehir karşısında maçı tamamlayamadı.

Gösterdiği mücadeleyle taktir toplayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 66. dakikada kulübeye dönerek değişiklik işareti yaptı ve kendisini yere bıraktı.

İsmail, müsabakanın 68. dakikasında yerini Willian Arao'ya bıraktı.

Altay kurtarışıyla galibiyeti getirdi

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Medipol Başakşehir karşısında galibiyette önemli rol oynadı.

Son haftalarda performansıyla eleştirilen Altay, maçın son dakikalarda çok iyi bir kurtarışa imza attı.

Medipol Başakşehir'in baskısını artırdığı son anlarda Aleksic'in altıpas önünden müsait durumda etkili vuruşuna iyi bir refleks gösteren Altay, rakibine gol şansı tanımadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da bu kurtarışın ardından Altay'a sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe: 1 - Medipol Başakşehir: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Osayi-Samuel), Lincoln Henrique, İsmail Yüksek (Dk. 68 Arao), Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Emre Mor), Valencia (Dk. 74 Pedro), Batshuayi (Dk. 74 Rossi)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç (Dk. 87 Szysz), Berkay Özcan (Dk. 87 Keny), Traore (Dk. 80 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 60 Münir), Okaka

Gol: Dk. 84 Rossi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 61 Deniz Türüç, Dk. 69 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
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