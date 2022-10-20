  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Flaş gelişmeyi Portekiz basını duyurdu! Jorge Jesus...

Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Teknik Direktör Jorge Jesus'a yeni sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Ekleme: 20.10.2022 - 11:52 Güncelleme: 20.10.2022 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de son yıllarda şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamladı. Ali Koç ve yönetimi henüz sezon tamamlanmadan teknik direktör arayışlarına başladı ve Jorge Jesus ile prensipte anlaştı. Yeni sezon öncesi İsmail Kartal'ın görevine son verilerek takımın başına getirilen Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekiple flaş bir başlangıca imza attı.

Yaz boyunca yapılan yıldız transferlerle birlikte sezona bomba gibi giren Fenerbahçe, ligin ilk 10 haftasında 20 puan toplamayı başardı. Bu süreçte bir maçı da BAY geçen Kanarya, ligdeki 9 maçta toplam 28 gol atarak taraftarlarını adeta mest etti. UEFA Avrupa Ligi'nde de Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca'nın bulunduğu grupta liderliği eline alan Fenerbahçe, grubunu lider tamamlamayı hedefliyor.

PORTEKİZ BASINI: FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Sezon başında göreve gelen Jorge Jesus ile Fenerbahçe yönetimi 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 68 yaşındaki teknik direktörün flaş bir başlangıca imza atması Fenerbahçe yönetimini de harekete geçirdi. Taraftarların büyük bir heyecanla Jesus'un sözleşmesinin uzatılmasını beklemesi, Ali Koç yönetiminden karşılık buluyor.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Jorge Jesus'a sözleşme yenileme teklifinde bulundu.

Haberde, Sarı-Lacivertliler'in Jesus'a 2026 yılına kadar kontrat teklifinde bulunduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra Jesus'un, Fenerbahçe'de başarılı sonuçlar aldığına dikkat çekildi ve tarih yazdığı belirtildi.

Öte yandan yine aynı haberde Fenerbahçe'nin ligde attığı 28 gole de dikkat çekildi. Sarı-lacivertli futbolseverler ise bu haber heyecanla karşıladı ve gelişmenin resmiyete kavuşmasını bekliyor. 


Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Kocaeli'de HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı
Adayım diyemiyor ‘canlı yayına gel’ diyor: CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuyormuş
MSB: Kimyasal silah TSK envanterinde bulunmamaktadır
Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması: Kendi sınıfında piyasada rekabet edecek
Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
Karadeniz gazında heyecanlandıran paylaşım: Akıllara hayallere sığmaz
Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak
100 örgüt yöneticisine çarpı! MİT tek tek indiriyor
FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol gözaltına yakalandı
Bakan Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması
Cezayir, Türkiye'den ANKA-S İHA satın almaya hazırlanıyor
İbrahim Kalın: Kimyasal silah yalanı terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
Etyen Mahçupyan'dan '6'lı masanın adayı' değerlendirmesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal silahla kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır
Erdoğan 'geri dönülmez sonuçları olur' deyip uyardı, bazı ülkelere çağrı yaptı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK'yı kimyasal silahla suçladı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.