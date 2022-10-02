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Dışişleri Bakanlığı'ndan Endonezya'ya taziye mesajı...

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da bir futbol maçında yaşanan izdiham sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Ekleme: 2.10.2022 - 20:10 Güncelleme: 2.10.2022 - 20:18 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da bir futbol maçında yaşanan izdiham sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde bir futbol müsabakasında yaşanan izdihamda yüzü aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından yaşanan olaylarda 174 kişi hayatını kaybetti. Endonezya Spor Bakanı, futbol liglerini tatil etti.
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