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Dev derbiden gol sesi çıkmadı!

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. İki takımın zorlu mücadelesi, 0-0 eşitlikle sona erdi. Golsüz sonuçlanan dev derbi sonrası Beşiktaş’ın puanı 15 olurken, Fenerbahçe’nin puanı ise 14 oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 2.10.2022 - 22:15 Güncelleme: 2.10.2022 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
Milli ara sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de 8. haftanın merakla beklenen mücadelesi bu akşam oynandı. Vodafone Park'ta oynanan dev derbiden gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca gol aradığı karşılaşma, 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Szalai'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

31'inci dakikada sol kanattan Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışındaki Salih'in yeniden içeri doldurduğu topa penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

44'üncü dakikada Salih'in ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Muleka, bekletmeden yerden içeri çevirdi. Arka direğe koşan Weghorst'un kayarak yaptığı vuruşta Fenerbahçe savunması ayak koydu ve top kornere gitti.

Dev derbiden gol sesi çıkmadı!

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Lincoln'ün savunmada attığı uzun pas sonrasında ceza sahası içinde Saiss kafayı vurdu. Szalai, önünde bulduğu top kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

78'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Weghorst'un hareketlendiği top auta gitti.

87'nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta rakiplerinden sıyrılan Rosier'in ortasında ceza sahası içinde Weghorst kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

89'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasını yaptı. Weghorst'un kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Gol pozisyonuna girmekte zorlanan iki takım, ligin 8. haftasını birer puanla kapattı. Maçın ilk yarısında Beşiktaş'ın bulduğu bir gol ise ofsayt nedeniyle geçersiz sayılmıştı.

Dev derbiden gol sesi çıkmadı!

TARAFTARLAR BOŞ YER BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar derbi maça büyük ilgi gösterdi. Vodafone Park'taki mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar, rakip takım tribünleri olarak adlandırılan bölümü de doldurdu. Karşılaşmaya basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.

Statta basın mensuplarına ayrılan kontenjanın tamamı dolarken, Türkiye Spor Yazarları Derneği karşılaşmaya 7'si yabancı 213 basın mensubu akredite etti.

JESUS'UN İLK DERBİSİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbi deneyimi yaşadı.

Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi heyecanına Beşiktaş deplasmanında tanık oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide sarı-lacivertli taraftarlar yer almadı. Kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'taki karşılaşmayı sadece ev sahibi takım seyircileri yerinde takip etti.
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